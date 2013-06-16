قصف قوات الأسد العشوائي يحرق مساحات زراعية شاسعة بحلب

أدى القصف الصاروخي لقوات النظام على ريف حلب إلى اشتعال الحرائق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة خان العسل.

وأظهرت صور نشرتها لجان التنسيق المحلية مساحات كبيرة يتصاعد منها الدخان الأسود، بسبب "القصف العشوائي للجيش الأسدي" على المنطقة، حسب ما قاله المعلق على الفيديو.

وفي سياق متصل، صعدت قوات النظام وعناصر حزب الله من قتالها على محاور حلب وريفها. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصفاً لقوات النظام بالهاون والمدفعية استهدف حييّ الأشرفية والشيخ مقصود بحلب.

أما شبكة شام الإخبارية فتحدثت عن استهداف الجيش الحر لتجمعات جيش النظام بحي الشيخ مقصود وثكنة هنانو بقذائف الهاون.

ودارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في أحياء الصاخور والأشرفية وبني زيد وصلاح الدين وكرم الجبل وأحياء حلب القديمة، كما وداخل مطار منغ العسكري.

ووقعت معارك عنيفة في ريف حلب الشمالي أيضاً خاصة عند جبل شويحنة وفي محيط بلدة معارة الأرتيق.

واستهدف الجيش الحر قوات النظام المتمركزة في مشفى دويرينة في ريف حلب والمعامل المحيطة به بصواريخ غراد. كما تم استهداف القوات المتمركزة في مطار النيرب العسكري بصواريخ محلية الصنع.

