أوباما يشكك في جدوى أي عمل عسكري أميركي في سوريا

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن ارتيابه من أي عمل عسكري أميركي كبير في سوريا مثل إقامة منطقة حظر جوي، مشككاً بإمكانية أن يعدل هذا الأمر من مجرى النزاع القائم بالبلاد.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الأميركي العام "بي بي أس"، نشرت مساء الاثنين، "إذا أقمتم منطقة حظر جوي، فقد لا تحلون المشكلة داخل هذه المنطقة".

وأجاب أوباما في هذه المقابلة التي سجلت في البيت الأبيض قبل توجهه إلى قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية،على أسئلة الصحافي في "بي بي أس" تشارلي روزي بالقول: "من الصعب بالنسبة لكم أن تفهموا تعقيدات الوضع والطريقة التي لا يجوز أن نسارع فيها إلى الدخول في حرب إضافية في الشرق الأوسط".

كان البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية، بعد ثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي.