السنيورة: حزب الله يتلقى أوامره من إيران للقتال بسوريا

انتقد فؤاد السنيورة، رئيس كتلة المستقبل النيابي اللبناني، تدخل حزب الله في القتال بسوريا، واصفاً إياه بالحزب غير الشرعي، حيث بسط سيطرته على الدولة، مضيفاً أنه يتلقى أوامره من إيران لمواصلة القتال إلى جانب قوات النظام السوري.

كما اتهم في كلمته خلال اجتماع لقوى الرابع عشر من آذار حول انتهاكات النظام السوري بحق لبنان، النظام السوري بتوسيع معركته الى لبنان وذلك بهدف حماية نفسه الى أطول مدة ممكنة، خاصة بعد الغارات الجوية التي نفذها مؤخراً على قرى حدودية تسببت في عدد من الخسائر والرعب لسكان هذه القرى.

وأعلن السنيورة أن قوى 14 آذار تتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية تعارض فيها تدخل حزب الله في سوريا، كما تطالب بانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود وطلب مؤازرة القوات الدولية لتحقيق ذلك.

كما طالب بالمذكرة أيضاً بالعمل على تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف، تمام سلام، لتشكيل حكومة حياد في البلاد.