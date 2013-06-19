إسرائيل: نائب وزير الدفاع الأميركي زار حدود سوريا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الحرب الكيماوية والبيولوجية، أندرو ويبر، قام بزيارة خاطفة وسرية إلى منطقة جبل الشيخ على الحدود الشمالية مع سوريا، التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الحساسة وعمقاً إلى داخل الحدود السورية، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الأربعاء 19 يونيو/حزيران.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن ويبر "وصل على متن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو، مع عدد قليل من المرافقين، واطلع عن كثب على التطورات التي تشهدها المنطقة، واستمع إلى تقارير مفصلة من ضباط في قيادة الشمال وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي حول آخر التطورات على الحدود". كما قدموا له "صورة للوضع الأمني، واشتعال المعارك مؤخراً بين قوات الأسد والثوار".

ونُقل عن مراسل القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، الذي علم بهذه الزيارة، أن "ضمن ما ذكره الضباط أمام ويبر هو ملاحظة نقاط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة في الفترة الأخيرة، واستخدام السلاح الكيماوي قرب هضبة الجولان".

يشار إلى أن الزيارة استغرقت ساعة واحدة فقط، ورفضت السفارة الأميركية في إسرائيل التعليق عليها.