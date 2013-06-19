فيديو يُظهر خروج فتاة سورية من تحت الأنقاض بأعجوبة

شنَّت قوات النظام السوري قبل يومين غارة على حيّ جوبر في دمشق، وإن تعود العالم على مشاهد الدمار في سوريا فإن أحداً لن يخطر بباله أن تحت هذا البناء المتهدم بأكمله ستخرج فتاة حية.

استنجد والد الفتاة بشباب الحيّ الذين تجمّعوا بسرعة آملين أن لا يفقد الأب ابنته، وبدأت صعوبة استخراج الفتاة المدفونة تحت الركام في الوضوح أكثر، إذ إنهم يسمعون صوتها الضعيف والمكتوم دون أن يروها، ويحاولون تحديد مكانها حتى لا يصيبونها أثناء محاولة إزاحة الركام.

تنادوا أكثر من مرة: "ليكا.. ليكا"، وبدأت عملية الإنقاذ التي استغرقت وقتاً، كان الجميع فيها على أعصابهم، خصوصاً تلك الفتاة التي كان قد أيقنت أنها ميتة لا محالة.

الأب انسحب من الحفرة والدموع في عينيه ليترك للشباب مجالاً للعمل، وأجاب الواقفين المتسائلين عما يحدث هنا: "بنتي.. بنتي".