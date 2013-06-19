قتلى وحالات اختناق جراء قصف على ريف دمشق

تحدثت شبكة شام عن قتلى وحالات اختناق جراء استخدام قوات النظام أسلحة كيماوية، الثلاثاء، في قصفها على زملكا في ريف دمشق، حسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأربعاء 19 يونيو/حزيران.

ويأتي ذلك فيما أشار المجلس العسكري في دمشق وريفها إلى أن الجيش الحر شن هجوماً على حواجز الأمن في منطقة شارع الثورة، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في أحياء التضامن والسيدة زينب وبرزة والعسالي بالعاصمة.

وقال مجلس قيادة الثورة في دمشق إن قوات النظام شنّت حملة اعتقالات في حي القدم.

وأفاد ناشطون بأن الجيش الحر تمكّن من استهداف حاجز قرية التوتة في ريف حماة الغربي، كما اقتحم مشفى الخميني والكازية حيث تتمركز عناصر من حزب الله ولواء أبوالفضل العباس جنوب العاصمة.

وأفاد المركز الإعلامي بأن الجيش الحر قصف مطار النيرب الحربي في حلب بخمسة صواريخ من طراز غراد. وأشارت الهيئة العامة للثورة إلى وقوع قصف عنيف على قرى في اللاذقية.

كما تعرضت بلدة عندان في حلب لغارات جوية، وكذلك دير حافر في ريف المدينة الشرقي إلى قصف مدفعي.