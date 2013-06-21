"الحر" يعلن تسلّمه منظومة دفاع جوي روسية الصنع

أعلن الجيش السوري الحر تسلّمه منظومة دفاع جوي من طراز "أوسا" روسية الصنع اليوم الجمعة، حسب ما نقلته قناة "العربية" عشية اجتماع أصدقاء سوريا.

ويأتي هذا الإعلان فيما استغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الغرب في تسليح المعارضة السورية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن تسليح وتمويل المعارضة يجري منذ فترة وأن نحو 600 مقاتل من روسيا وأوروبا يحاربون في صفوف المعارضة.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، اللواء سليم إدريس، أعلن في وقت سابق الجمعة، أن أسلحة وذخيرة وصلت إلى أيدي المقاتلين من شأنها تغيير الوضع على الأرض.

وجاءت تصريحات إدريس خلال اجتماع ترأسه في أنقرة، ضم قادة أبرز الكتائب المعارضة المقاتلة في سوريا.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تحقيق تنسيق عالي المستوى بين الألوية والكتائب المقاتلة مع هيئة الأركان.

