بوتين قلق من الفراغ السياسي في سوريا حال رحيل الأسد

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن روسيا قلقة من خطر حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال رحيل الرئيس بشار الأسد، كما دافع بوتين مجدداً عن صفقات السلاح الروسي المبرمة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوتين خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمنتدى اقتصادي روسي، إن على الغرب ألا يرسل أسلحة لمقاتلي المعارضة وبينهم جماعات إرهابية، مستغرباً من رغبة الغرب في تسليح المعارضة السورية.

وتساءل بوتين كيف يمكن للولايات المتحدة, التي تعتبر "جبهة النصرة" تنظيماً إرهابياً, أن تسلم أسلحة لأعضاء المعارضة المسلحة في سوريا.

وأشار بوتين الى أن تسليح المعارضة وتمويلها يجري منذ فترة وأن نحو 600 مقاتل من روسيا وأوروبا يحاربون في صفوف المعارضة.