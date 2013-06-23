ناشطون: النظام يستخدم سجناء حلب المركزي دروعاً بشرية

صرحت المعارضة السورية بأن أكثر من 4 آلاف معتقل في سجن حلب المركزي هم عبارة عن دروع بشرية للنظام، وأشارت إلى مقتلِ العشرات منهم نتيجة التعذيب والظروف الصحية الصعبة.

وبحسب الأنباء الواردة من سجن حلب هناك، فإن أكثر من مئة سجين توفوا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بفعل الاشتباكات الدائرة من حولهم تارة، والأمراض التي تغزو السجن تارة أخرى، في ظل شح الغذاء والدواء.

من جهة أخرى نفى النظام ما صرحت به المعارضة، وأكد على توفر كافة الأدوية المطلوبة، بالرغم من الصور الواردة من منطقة السجن المحاصر بالكامل من قبل مقاتلي الجيش الحر في خضم معركة أطلقوا عليها اسم معركة تحرير الأسرى، تشير إلى صعوبة وصول الإمدادات بكل أنواعها إلى قوات النظام داخل السجن إلا جوا باستخدام المظلات.

وأشارات تسريبات من داخل سجن حلب المركزي إلى أن الوجبة اليومية للسجين الواحد لا تتعدى أكثر من 150 غراما من الطحين دون أي شيء آخر .