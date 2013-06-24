"الحر" يصعد هجماته على مواقع النظام في أكثر من منطقة

صعد الجيش الحر من هجماته على مواقع النظام في شمال البلاد وشمالها الشرقي، وباستهداف مقار أمنية وعسكرية في قلب العاصمة دمشق التي شهد فيها حي ركن الدين هجوماً استهدف مقرا للشرطة، وآخر استهدف مقر الأمن الجنائي في باب مصلى، وتم تفجير بعبوة ناسفة موضوعة في سيارة استهدف حي المزة 86، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وتمكن الجيش الحر من صد هجمات متتالية لقوات النظام المدعومة بميليشيات حزب الله على كافة جبهات العاصمة وريف دمشق على الرغم من القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي على مدار الساعة.

وفي شمال شرقي البلاد ومع استمرار الجيش الحر في حصار مقر الفرقة 93 في ريف الرقة فتح جبهة جديدة في بلدة عين عيسى، وشنّ هجوماً على مقر اللواء 93 الذي يشكل واحداً من ثلاثة مراكز لقوات النظام في محافظة الرقة.