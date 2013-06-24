روسيا تنتقد قرار دول عربية وغربية تسليح معارضة سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن قرار "معارضين دوليين" للرئيس السوري بشار الأسد تسليح مقاتلي المعارضة في سوريا سيعرقل المساعي الرامية لإيجاد حل سياسي سريع للصراع الدائر هناك.

وقالت الوزارة في بيان، مشيرة إلى قرار اتخذته مجموعة أصدقاء سوريا خلال اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة في مطلع الأسبوع، "مثل هذه البيانات الصادرة من الدوحة تثير قلقا بالغا".

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعرب في وقت سابق عن قلق بلاده من خطر حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال رحيل الرئيس بشار الأسد، كما دافع بوتين مجدداً عن صفقات السلاح الروسي المبرمة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوتين خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمنتدى اقتصادي روسي، إن على الغرب ألا يرسل أسلحة لمقاتلي المعارضة، وبينهم جماعات إرهابية، مستغرباً من رغبة الغرب في تسليح المعارضة السورية.