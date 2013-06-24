فرح يوسف: لولا ظروف سوريا لتغيّرت نتيجة التصويت

لم تستطع نجمة "أراب آيدول"، فرح يوسف، إخفاء عشقها للطرب الخليجي، فقد أكدت عبر استضافتها في برنامج "صباح العربية" أن الفن الخليجي له "نكهة خاصة"، وأنها تحب أن تغني هذا اللون دوماً.

وأوضحت السورية فرح أنه لولا ظروف بلدها سوريا لكان الحديث مغايراً في عملية التصويت، لكنها في الوقت نفسه أكدت "رغم ذلك لم يتركني الجمهور السوري وقام بالتصويت ودعمي بقدر ما يستطيع".

وقالت في لقائها مع "صباح العربية" إنه "لا يسعني هنا إلا شكر بلدي سوريا على دعمه لي رغم آلامه وأحزانه، كما أشكر جميع من صوَّت لي من الوطن العربي".

واعترفت فرح بأن النية كانت البقاء في بيروت ليومين فقط، لكنها مكثت ما يقارب 8 أشهر بسبب البرنامج، مشددة على دور قناة mbc في دعمها وإبقائها في لبنان.

وأشارت إلى أنها ستعود إلى سوريا لترتاح بعد رحلة عناء طويلة، مبينة أنها بعد فترة الراحة ستبدأ بالعمل لتجهيز ألبومها الأول.

وحول ميلها للون الطربي قالت فرح إنها تحاول أن لا تقف عند لون معين، بل أن تقدم جميع الألوان والنكهات الغنائية، مضيفة أن الفنان الشامل هو من يحاول أن يطرق جميع المدارس الفنية وأن ينجح فيها.

وعن كثرة الحسابات التي تنتحل شخصيتها في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حذرت فرح من الانسياق خلف الحسابات "المزوّرة" والذين ينتحلون "هويتها"، مؤكدة أن لديها حساباً واحداً معروفاً في "تويتر" وكذلك مثله في "فيسبوك"، وهما حسابان منذ فترة طويلة.