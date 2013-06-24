"الحر" يصد هجوماً لقوات النظام السوري على القابون وبرزة

قالت مصادر المعارضة السورية إن الجيش الحر تمكن من صد هجوم لقوات الأسد على حي القابون وبرزة في دمشق، فيما تشهد الجبهات الجنوبية من العاصمة السورية اشتباكات عنيفة.

وفي حلب قال الناشطون إن قوات النظام وحزب الله ارتكبوا مجزرة في بلدة المزرعة في ريف حلب راح ضحيتها خمسون مدنياً بحسب الناشطين، فيما تحدثت الهيئة العامة للثورة عن صد الثوار محاولات قوات النظام استعادة حي الراشدين في حلب بالتزامن مع قصف عنيف على الحي.

وفي ريف دمشق أفادت الهيئة باستهداف الجيش الحر للمرة الأولى الفوج 14 في القطيفة بقذائف الهاون.

يذكر أن حي القابون يتمتع بموقع استراتيجي هام بالنسبة لطرفي النزاع في سوريا، إذ يقع شمال شرق دمشق على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من ساحة المرجة مركز المدينة، وهو ما يقلق النظام، ويحده من الشمال برزة ومن الشرق حرستا وعربين ومن الجنوب جوبر، وهي أحياء تعد معاقل رئيسية للجيش الحر في دمشق وضواحيها.