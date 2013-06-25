الإبراهيمي: الأزمة السورية خطر على المجتمع الدولي

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي عن أمله في أن يعمل الروس والأميركيون لمنع خروج الوضع عن السيطرة في سوريا والمنطقة.

وشكَّك الإبراهيمي في إمكانية عقد مؤتمر "جنيف 2" في الشهر المقبل، مشيراً إلى خطورة امتداد الصراع السوري لباقي المنطقة، مدللاً على ذلك بأحداث صيدا اللبنانية.

وقال: "كما تعلمون فإن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة يبحثون الليلة سبل تحقيق عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية، وأعتقد أن عقد مؤتمر جنيف غير واضح حتى الآن، كما أن الأوضاع على الارض لا تزال في تتصاعد وخطرة، كما يمكن أن يعيق جهود حل الازمة".

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في جدة إن مؤتمر "جنيف 2" أفضل فرصة لحل أزمة سوريا، مؤكداً أن استمرار العنف غير مقبول.

وأكد أن أفضل الحلول هو الحل السياسي من خلال هذا المؤتمر الذي سيعمل على نقل السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات.