الجيش الحر يؤكد تعهد دول عديدة بتسليحه وفق جدول زمني

أكد المتحدث باسم الجيش الحر، لؤي المقداد، أن أميركا ودولاً أوروبية وعربية تعهّدت للجيش الحر بتسليحه وفق جدول زمني محدد.

وفي هذه الأثناء دافع الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين مجدداً عن صفقات السلاح الروسي المبرمة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعرب بوتين عن قلقه في حال سقوطه.

وقال بوتين خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمنتدى اقتصادي روسي إن على الغرب ألا يرسل أسلحة لمقاتلي المعارضة وبينهم جماعاتٌ إرهابية.

وتساءل بوتين كيف يمكن للولايات المتحدة, التي تعتبر جبهة النصرة تنظيماً إرهابياً, كيف يمكن لها أن تسلم أسلحة لأعضاء المعارضة المسلحة في سوريا.

وأشار بوتين إلى أن تسليح المعارضة وتمويلـَها يجري منذ فترة، وأن نحو 600 مقاتل من روسيا وأوروبا يحاربون في صفوف المعارضة.