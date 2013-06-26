استبعاد عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا وسط خلافات دولية

رغم التوافق الروسي الغربي على ضرورة إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، إلا أنه من المستبعد إمكانية عقد مؤتمر "جنيف 2" خلال الشهر المقبل نتيجة خلافات روسية - أميركية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" الأربعاء 26 يونيو/حزيران.

ولم يتمخض الاجتماع الذي ضم مسؤولين روس وأميركيين، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في جنيف عن أي نتائج تُذكر.

ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن المحادثات الأميركية الروسية بخصوص الأزمة السورية انتهت من دون اتفاق، ولم يتحدد موعد للجلسة المقبلة.

وأضاف المسؤول الروسي أن مشاركة إيران في أي مؤتمر للسلام حول سوريا هي مشاركة ضرورية باعتبار إيران قوة إقليمية، كما قال.

أما الأمم المتحدة، فأكدت من جهتها أن مفاوضات الوفدين الأميركي والروسي كانت بناءة، وأن وزيري الخارجية للبلدين سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث الملف السوري.

وإلى ذلك، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن مؤتمر "جنيف 2" سيلتئم عندما سيكون ذلك ممكنا، مشيراً إلى أن الوضع على الأرض واستمرار النظام السوري في تجنب أي مشاورات يشكلان عقبة حقيقية، رافضا تحديد جدول زمني لعقد المؤتمر المذكور.