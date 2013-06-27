والدا الصحافي "تايس" المختطف بسوريا يناشدان مختطفيه

ناشد والدا الصحافي الأميركي، أوستن تايس، المخطوف في ريف دمشق منذ حوالي العام، مختطفي ابنهم عبر قناة "العربية الحدث" ووجهوا نداء إلى الجهة الخاطفة لإطلاق سراح ابنهما أو على الأقل إفادتهما بمعلومات عنه.

واختفى تايس في داريا بريف دمشق منذ 13 أغسطس/آب 2012 ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف عنه أي شيء.

وقال والد تايس إنهم لم يحصلوا على أية معلومة حول مكان وجوده، وإنهم الآن في بيروت للبحث عن أي معلومة قد تفيدهم بمعرفة مكان أو مصير ابنهم.

وأضاف: "نتلقى مساعدة من السلطات في أميركا، كما أن الحكومة السورية وعدتنا بأن تحاول إيجاده".

وناشد والد تايس خاطفي ابنه، ونوه إلى أن الموقع الذي قام بإطلاقه بهدف جمع معلومات عن ابنه لم يستطع إلى الآن أن ينجدهم بأي جديد.

وقالت أمه إنها تعتبر أن عائلتها محطمة من دونه، وإنها تتوق إلى احتضانه.