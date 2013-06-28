حريق في مقر للشبيحة بحي برزة.. وقلعة الحصن تحت القصف

تعود قلعة الحصن مرة جديدة إلى واجهة الحدث، لتستهدفها مدفعية النظام بقصف عنيف طال البلدة المحيطة بها وأتت على بساتينها.

وقال المركز الإعلامي السوري إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط البلدة بين قوات النظام والجيش الحر أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن حريقاً ضخماً اندلع في مبنى الخدمات بحي برزة الذي يعتبر مركزاً لتجمع الشبيحة وقوات النظام.

فيما واصل جيش النظام قصفه لحي القابون للأسبوع الثاني على التوالي رغم فشل كل محاولاته باقتحامه.

وفي درعا قتل خمس سيدات وطفلين وسقط عشرات الجرحى جراء القصف العنيف لقوات النظام على بلدة الكرك الشرقي بريف درعا.

وفي ريف درعا الغربي طال القصف الصاروخي والمدفعي قرى وبلدات منطقة وادي اليرموك.

وفي الشمال من سورياً وتحديداً إلى بلدة عامودا في الحسكة سقط عدد من القتلى في إطلاق نار على متظاهرين من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.