حزب العمال الكردستاني بسوريا يطلق النار على المتظاهرين

سقط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق قوات حزب العمال الكردستاني النار على مظاهرة خرجت في عامودا في ريف الحسكة،

وكان المتظاهرون يطالبون بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين قبل هجوم عناصر حزب العمال الكردستاني على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم ما أوقع قتلى وجرحى.

يذكر أن المتظاهرين لبوا دعوة تنسيقية عامودا والمجلس الوطني الكردي لتنظيم اعتصام سلمي بدأ منذ أيام، تنديداً بعمليات الاختطاف والاعتقال العشوائي الذي طال ناشطين من المدينة.

هذا وأفادت مصادر المعارضة السورية باعتقال قوات الأمن السورية الكاتب التلفزيوني فؤاد حميرة من فرع الهجرة والجوازات في اللاذقية، ويذكر أن حميرة وهو من الطائفة العلوية انضم للحراك السلمي ضد النظام منذ بداية الثورة، وهو مؤلف المسلسل السوري الشهير ولادة من الخاصرة والحصرم الشامي.

وفي شهر فبراير/شباط، أعلن المجلس العسكري الثوري في محافظة الحسكة السورية عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الحر المعارض وحزب العمال الكردستاني، بعد اشتباكات مسلحة بين الجانبين، ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب العمال من مدينة رأس العين وعودتهم إلى المناطق التي جاؤوا منها، وأن يبقى الجيش الحر الممثل الشرعي لمدينة رأس العين وريفها.

وتضمن الاتفاق أيضا إزالة جميع الحواجز العسكرية لحزب العمال، وتشكيل مجلس محلي من الإدارة المدنية ومن جميع أطياف رأس العين، وعدم تعرض أي شخص من رأس العين وريفها لعناصر الجيش الحر، الذي سيكون مسؤولا عن تأمين عبور الأشخاص والبضائع في المناطق التي يسيطر عليها بالمحافظة، وأن يكون المعبر الحدودي تحت سيطرة الجيش الحر بصفته الممثل الشرعي للمدينة.