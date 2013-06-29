مقتل 8 من حزب الله أثناء محاولة تسلل في السيدة زينب

أعلنت مصادر في المجلس العسكري السوري 8 من حزب الله اثناء محاولة تسلل في منطقة السيدة زينب بدمشق.



وقال المجلس العسكري أن الجيش الحر قتل ثمانية أفراد ينتمون إلى حركة حزب الله اللبنانية، وذلك أثناء محاولة تسلل في السيدة زينب.



من جهته أكد اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر لـ"العربية" أن معركة النظام ليست في حلب وليست في المناطق الشرقية، وأن النظام يحاول أن يوهم الجميع أنه يخوض هناك معارك، ويقوم بإشغال الجيش الحر.



وشدد إدريس "من واجبنا أن نقاتله في تلك الجبهات، لكن معركة النظام الحاسمة هي في حمص ودمشق، لأنه يريد إقامة كيان عنصري طائفي حاقد في هذه المنطقة، خاصة في حمص".



وأضاف اللواء إدريس بأن حمص هي نقطة التركيز الأولى بالنسبة للنظام، و"بإذن الله لن يفلح هذا النظام في أن يقتطع جزءا من سوريا ليقيم فيها دولة طائفية"، حيث يظنون - بحسبه - أنهم إذا خسروا النظام، فسيحافظون على منطقة طائفية في الساحل وحمص.