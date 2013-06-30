مقتل 3 مدنيين و7 موظفين بإسقاط مروحية شمال سوريا

قتل ثلاثة أشخاص، الأحد، في قصف بالطيران الحربي على الأحياء المحاصرة في مدينة حمص، والتي تستهدفها القوات النظامية بحملة عسكرية في محاولة للسيطرة عليها.كما قتل سبعة موظفين في وزارة التربية، بعد إسقاط مقاتلي المعارضة المروحية التي كانت تنقلهم في محافظة حلب.

وقال المرصد السوري إن "سيدة وطفلين قتلا في قصف بالطيران الحربي استهدف أحياء حمص القديمة، وأدى إلى تدمير أحد المنازل".

وأضاف المرصد أن "القوات النظامية تقصف بشكل عنيف أحياء حمص القديمة والخالدية، والواقعة في وسط المدينة التي تعد ثالث كبرى مدن البلاد".

وقالت مصادر طبية في حمص إن "عدد قتلى القوات النظامية في محاولة اقتحام الأحياء المحاصرة السبت بلغ 24 عنصراً، بينهم 19 على الأقل على جبهة الخالدية"، مشيراً الى وجود بعض الجرحى في حال خطرة.

تكتم على أعداد الضحايا

وأوضح المصد أنه لم يتمكن بعد من توثيق حصيلة القتلى من المدنيين أو المقاتلين المعارضين في حمص بسبب وجود "تكتم" على أعداد الضحايا.

وأفاد الناشط في حمص، يزن الحمصي، عبر "سكايب" بأن "اليوم كان أهدأ من الامس، ولم تجر اشتباكات مباشرة أو محاولات اقتحام" من القوات النظامية، مشيراً إلى أن مئات الجنود شاركوا في محاولات الاقتحام التي تتم من خلال "مجموعات تضم كل منها 20 عنصراً".

وأوضح أن "جداراً يفصل أحياناً بين المقاتلين وقوات النظام، أو شارع بعرض 10 أمتار، وفي بعض الأحيان يتواجدون في المبنى نفسه"، معرباً عن اعتقاده بأن "الحملة العسكرية ستستمر ما بين أسبوع وأسبوعين، وأن وتيرتها ستشتد لأن النظام يحاول الدخول (الى الأحياء المحاصرة) بأي طريقة كانت، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الريف الحمصي بات تحت سيطرة الجيش (النظامي)، وأحياء المدينة هي الوحيدة التي حاول دخولها اكثر من مرة ولم يستطع ذلك".

وأكد مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، أن "القوات النظامية لم تتمكن من تحقيق تقدم على الأرض، الأحد".

مجموعات إرهابية

وكان المرصد أفاد، أمس السبت، بأن الأحياء المحاصرة منذ أكثر من عام، ومنها الخالدية والحميدية وباب هود وبستان الديوان، تتعرض لقصف "غير مسبوق" بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وأفاد مصدر أمني سوري بأن "العمليات العسكرية لم تتوقف في أحياء حمص، وهي تزداد وتيرتها بحسب الأولوية والأهمية لتنظيف أحياء في حمص من المجموعات الإرهابية المسلحة، كأجزاء من الخالدية والحميدية وحمص القديمة".