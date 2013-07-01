الفيصل يدعو لتنفيذ قرار رفع حظر التسليح عن معارضة سوريا

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة.

وشدّد الفيصل، في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة 23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالأسلحة ويطالب بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وتحدث الفيصل عن وجود ذرائع تثار للتحفظ على دعم المعارضة، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الآن في وقت توحّدت فيه صفوف المعارضة، حسب تعبيره.

وأخيراً أشار الفيصل إلى أن المعارضة السورية دخلت في حرب مع "محتل أجنبي"، ما يكفل شرعيتها في "الدفاع عن النفس وطرد المحتل".