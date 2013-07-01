قوات الأسد تقصف حمص لليوم الثالث استعداداً لدخولها

تشهد حمص لليوم الثالث على التالي قصفاً مركزاً من طيران نظام الأسد، بينما شهدت الرقة اشتباكات عنيفة تخللها هجوم للجيش الحر على رتل عسكري للنظام أوقع فيها خسائر، كما قصف النظام مناطق في درعا بالمدفعية، حيث حقق الجيش الحر تقدماً هناك خلال الأيام الماضية.

واستفاقت دمشق وريفها صباحاً على وقع اشتباكات ضارية وقصف عنيف، وقد أفاد شهود عيان أن اشتباكات بدأت مع ساعات الصباح الأولى على حاجز الكباس، الذي يعتبر أكبر حاجز في العاصمة دمشق وريفها، والذي يفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة بين الجيش الحر وقوات النظام ، كما تدور اشتباكات عنيفة في منطقة المرجة بالغوطة الشرقية التي تسمع فيها انفجارات قوية تهز المنطقة، كذلك تجري اشتباكات عنيفة جدا في منطقة السيدة زينب بين الجيش الحر ولواء أبوالفضل العباس العراقي.

وسجل شهود عيان في خان الشيخ قصفاً عنيفاً بدأ مع ساعات الفجر الأولى ومستمر حتى الساعة تنفذه قوات النظام بمدفعية الهاون وراجمات الصواريخ، في وقت تتعرض فيه بلدة شبعا لقصف عنيف بمدفعية الدبابات.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط مطار الطبقة العسكري وسط قصف عنيف لقوات النظام على أطراف مدينة الطبقة بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي .

وأضافت الهيئة أن الجيش الحر تمكن من تدمير الرتل المتجه من اللواء 93 إلى الفرقة 17 بشكل كامل أسفر عن مقتل عدد من جنود النظام وفرار الآخر والاستيلاء على دبابة ومدفع مضاد للطيران.

وتستمر الحملة العسكرية على المنطقة المحاصرة بحمص فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأت قوات النظام بقصف عدة أحياء ضمن المنطقة المحاصرة كحي الخالدية وحي جورة الشياح والحميدية إلى محاولات اقتحام لم تأتِ بنتيجة حتى الساعة.