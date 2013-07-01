كاتب سوري: الفقراء يقاتلون والنخبة لا تصنع التاريخ

بعد نجاح روايته "لو وضعتم الشمس بين يدي" يطل خليل النعيمي الرحالة السوري، الروائي والطبيب المختص في الجراحة، على القارئ العربي برواية جديدة تحت عنوان " الصقر على الصباغ".

ويقول النعيمي في مقابلة مع "العربية نت"، إن مشروعه هذا يندرج في إطار أدب الرحلة، وإنه يضم مجموعة من النصوص حول رحلاته لأميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن الكتاب سينزل قريبا إلى المكتبات، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

النعيمي الذي سبق وأن غادر سوريا في سنوات خلت مفضلا المنفى، حين أحس كما جاء على لسان بعض شخصياته في روايته الأخيرة، أن الوضع أقسى مما يتصور وأكثر تعقيدا، وأن الخيار الذي كان مطروحا أمامه، "الخضوع الأبدي لهم أو الموت بعيدا عن الأرض التي أحب"، هو وضع بالنسبة له أكثر مأساوية الآن.

ويرى أن الواقع الدرامي والمخيف في سوريا الآن سببه نضال شعب أعزل، يسعى لينتزع حريته.

وأوضح أن النظام السوري حاول أن يصنع من الشعب أشباه كائنات، ولم يعطيه ما يستحق من اعتبار ولا أن يتذوق طعم قيم الديمقراطية والحرية، فظل يتعرض على مدار أربعة عقود لكل أشكال القمع والترهيب والنهب، وبالتالي لم يكن لهذا المخطط الذي وصفه النعيمي بالبائس أن يطول، لأن توق الناس إلى التحرر هو ما جعلهم ينتفضون.

ويضيف، بأن السلطة السورية التي برعت تبعا له، في الالتفاف على مطالب الشعب، استطاعت أن تأزم الوضع في سوريا وتوسع نطاق الصراع على المستوى الإقليمي بجر دول وفئات أخرى إليه، وزاد من تعقيد الوضع أن سوريا، لسوء حظها، تقع بجوار إسرائيل.

ويعتبر النعيمي أن العامل الإسرائيلي، هو ما جعل الدول الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية تتلكأ في دعم الثورة، لأنه وتبعا له من مصلحتها ومن مصلحة حليفتها إسرائيل تدمير سوريا وإنهاك الشعب السوري، مبرزا أن أميركا وحلفائها الغربيين لهم تاريخ أسود في قتل وإبادة الشعوب.

وأشار في هذا السياق، إلى أن تاريخ سقوط الأندلس سنة 1492 سيتزامن مع إبادة الهنود والسكان الأصليين من طرف الأوروبيين، وهي الفترة التي كانت فيها الحضارة العربية في الأوج، مبرزا في هذا السياق أن ملك إسبانيا عندما شاهد الحمامات العربية أصيب بالدهشة لأنهم لم يكونوا يستحمون حسبه إلا مرة في الشهر.

ويؤكد أنه، وبعد تدمير العراق، القاعدة الأساسية في الشرق العربي، جاء الدور على سوريا وعلى هذا الأساس فهم يرغبون في أن يطول أمد الصراع، لأنهم يدركون أن هذا البلد هو عتبة الصراع في القرن 21 وهم يريدون الحفاظ على إسرائيل، معتبرا في هذا السياق أن الوضع في سوريا أعقد منه في اليمن ومصر وليبيا وتونس.

وختم النعيمي بأن النخبة ليس لها دور في التاريخ، لأن الشعب والفقراء والأميين هم من يقاتل، مشيرا إلى أن النخبة في حال النبي محمد وموسى كانت ثورية لأنها كانت تقاتل، وفي حال ماركس كانت تشتغل وتصوغ أفكارا تتبناها الشعوب.

أما الآن فالنخبة هي قليلة ومنقسمة على نفسها بين يسار ويمين، وأقصى ما تعمله هو إصدار البيانات والتحريض، يضيف النعيمي، الذي ومع ذلك، يرى أن الشعب السوري الذي ضحى بآلاف القتلى لن يتراجع.