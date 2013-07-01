مجلس التعاون يدعو مجلس الأمن للانعقاد لإنقاذ حمص

دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بصورة عاجلة "لفك الحصار عن حمص"، ومنع ارتكاب نظام الأسد وحلفائه مجازر وحشية بحق سكان المدينة، التي تتعرض لحصار قوات النظام منذ أيام.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تتابع بقلق بالغ الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على مدينة حمص، تمهيدا لاقتحامها بدعم ومساندة عسكرية من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن النظام السوري يقوم بعمليات تطهير إثني وطائفي بحق المدنيين في حمص. المحلل السياسي صالح السعيدي في اتصال مباشر مع نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، علق على التأثير المتوقع من البيان الخليجي قائلا إن "البيان ما هو إلا تسجيل موقف سياسي، ليس له تأثير على الواقع، ولن يمر هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب الدولتين الحليفتين للنظام السوري، وهي روسيا والصين."

وأكد السعيدي اندفاع حلفاء النظام السوري بكل قوة وشراسة لمساندة النظام، وبالتالي على الجانب الآخر من حلفاء للثورة السورية أن لا يكتفوا بالدعم الإعلامي والسياسي والمادي للاجئين، فيجب أن يكون هناك دعم عسكري مباشر لقوى المعارضة والجيش الحر.

وأكدا السعيدي، على أنه "يجب على الغرب تغيير استراتيجيته، من تنحي النظام إلى إسقاطه.



دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بصورة عاجلة "لفك الحصار عن حمص"، ومنع ارتكاب نظام الأسد وحلفائه مجازر وحشية بحق سكان المدينة، التي تتعرض لحصار قوات النظام منذ أيام.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تتابع بقلق بالغ الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على مدينة حمص، تمهيدا لاقتحامها بدعم ومساندة عسكرية من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن النظام السوري يقوم بعمليات تطهير إثني وطائفي بحق المدنيين في حمص. المحلل السياسي صالح السعيدي في اتصال مباشر مع نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، علق على التأثير المتوقع من البيان الخليجي قائلا إن "البيان ما هو إلا تسجيل موقف سياسي، ليس له تأثير على الواقع، ولن يمر هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب الدولتين الحليفتين للنظام السوري، وهي روسيا والصين."

وأكد السعيدي اندفاع حلفاء النظام السوري بكل قوة وشراسة لمساندة النظام، وبالتالي على الجانب الآخر من حلفاء للثورة السورية أن لا يكتفوا بالدعم الإعلامي والسياسي والمادي للاجئين، فيجب أن يكون هناك دعم عسكري مباشر لقوى المعارضة والجيش الحر.

وأكدا السعيدي، على أنه "يجب على الغرب تغيير استراتيجيته، من تنحي النظام إلى إسقاطه.