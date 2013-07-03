الجيش الحر يستهدف اللواء 155 في القلمون بريف دمشق

قال المركز الإعلامي السوري إن الجيش الحر استهدف اللواء 155 في القطيفة بمنطقة القلمون بريف دمشق بعدد من صواريخ "غراد".

المركز قال إن عناصر من لواء تحرير الشام استهدفوا جميع المقرات وغرف القيادة ومهاجع الجنود داخل هذا اللواء، ويعتبر هذا اللواء ذا أهمية عسكرية كبيرة، حيث يتم منه إطلاق صورايخ السكود باتجاه مختلف المناطق السورية.

من جانبها، أصدرت الأمم المتحدة بيانا حذرت فيه مما وصفته بخطر يهدد حياة أكثر من 2500 مدني في أحياء حمص محاصرين وسط القتال الضاري.

ودعا بيانُ المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى بذل قصارى جهدهما لتفادي وقوعِ إصابات بين المدنيين.

يذكر أن حمص تتعرض لحملة عسكرية شرسة منذ أيام، حيث استمرت قوات النظام السوري بقصفها لأحياء حمص بشكل عنيف، فيما تحدثت الهيئة العامة للثورة عن سقوط 60 شخصا في سوريا بنيران قوات النظام معظمهم في دمشق وريفها.

وتعرضت تلبيسة في حمص لقصف عنيف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط مناشدات دولية وعربية تحذر من خطورة مايجري من تغيير طائفي وديمغرافي لواحدة من أقدم مدن العالم.

ويقول ناشطون في كفرطنا بريف دمشق بأن قوات النظام ارتكبت مجزرة جديدة ذهب ضحيتها عشرات القتلى بعد استهداف عدة قذائف لسوقها التجاري.

ومع تصاعد المعارك شمال البلاد، أعلن الثوار تدمير دبابات ومدرعات في حلب خلال تصديهم لواحدة من أعنف الحملات العسكرية على الشمال السوري.