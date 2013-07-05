العثور على ألمانيين مفقودين في سوريا

عُلم لدى الخارجية الألمانية في برلين، الجمعة، أنه تم العثور على ألمانيين من ثلاثة كانوا مفقودين منذ حوالي شهرين في سوريا، بحسب منظمة غير حكومية ألمانية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة بأن "شخصين يحملان الجنسية الألمانية كانا مفقودين في سوريا، هما حالياً في طريق العودة إلى ألمانيا".

ورفضت الوزارة تحديد هويتي الشخصين أو تأكيد احتمال فقدانهما لتعرضهما للخطف. وأفاد المتحدث "أنهما بخير".

وتابع أن "خلية الأزمة تسعى لتوضيح ملابسات فقدان شخص ألماني ثالث في سوريا".

وأفادت منظمة "غرونهيلمه" (القبعات الخضر)، التي أعلنت في الأسبوع الماضي عن تعرض ثلاثة من عناصرها "للاختطاف" ليل 14 إلى 15 أيار/مايو، هم العامل في الميكانيك الصناعية برند بلشميت وتقني البناء سيامون ساور. أما الألماني الثالث فهو زياد نوري وهو مهندس بحسب المنظمة.

وأفادت بأن الثلاثة اختطفوا في بلدة حارم السورية قرب الحدود التركية. وأعرب رئيس المنظمة أيمن مزيك على حسابه على موقع تويتر عن الارتياح.

وتعمل المنظمة منذ أشهر في شمال سوريا للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المحلية وفي تقديم العلاج.