فرنسا ترحب بانتخاب الجربا رئيساً للائتلاف السوري

رحبت فرنسا بانتخاب أحمد الجربا رئيساً للائتلاف السوري المعارض، ووصفته بالخطوة التي من شأنها تعزيز موقع الائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه في الوقت الذي يزداد قمع النظام في سوريا - خصوصا في حمص- فإنه من المهم تعزيز الدعم للائتلاف ولقيادته كي يستفيد من الوسائل التي تتيح حماية السكان وتلبي حاجاتهم الطارئة.

وتابع المتحدث الفرنسي أن فرنسا ستواصل العمل مع الائتلاف ومسؤوليه الجدد للتوصل إلى حل سياسي يتيح بناء سوريا حرة وديمقراطية.

وكانت أغلبية أعضاء ائتلاف المعارضة السورية انتخبت أمس السبت، في إسطنبول السجين السياسي السابق أحمد عاصي الجربا رئيساً للائتلاف.

والجربا من الحسكة كما أنه من شيوخ عشيرة شمر السورية، وسجن الجربا، الحاصل على شهادة في العلوم السياسية، عامين أثناء ربيع دمشق مع رياض سيف وناشطين آخرين.

يذكر أن الجربا عضو الأمانة العامة لائتلاف المعارضة السورية، كما رشح لعضوية المكتب التنفيذي. وجدير بالذكر أن ابن عم عاصي الجربا هو قائد لواء الجزيرة الذي يسيطر على معبر اليعربية وعلى آبار النفط.

