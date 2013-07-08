الجربا: نتوقع وصول الأسلحة لمقاتلي المعارضة قريباً

قال الرئيس الجديد للائتلاف الوطني للمعارضة السورية أحمد الجربا، الأحد، إنه "يتوقع أن تصل الأسلحة المتطورة لمقاتلي المعارضة قريبا".

وأضاف الجربا في أول مقابلة منذ انتخابه رئيسا للائتلاف، السبت، أن "المعارضة لن تشارك في مؤتمر للسلام اقترحته الولايات المتحدة وروسيا في جنيف ما لم يصبح موقفها العسكري قويا".

وعرض الجربا على قوات الرئيس بشار الأسد هدنة خلال شهر رمضان لوقف القتال في مدينة حمص المحاصرة، حيث يواجه مقاتلو المعارضة هجوما بريا وجويا شرسا من قبل قوات الجيش التي يدعمها حزب الله وميليشيات موالية للأسد.

وأدلى الجربا بهذه التصريحات في إسطنبول، حيث انتخب رئيسا للائتلاف الوطني السوري خلال اجتماع عقد في مطلع الأسبوع.