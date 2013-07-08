غسان هيتو يعتذر عن عدم تشكيل حكومة سورية مؤقتة

اعتذر غسان هيتو الذي عيّنته المعارضة السورية سابقاً لتشكيل حكومة مؤقتة عن متابعة مهامه في هذا الملف، "حرصاً على وحدة المعارضة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه نشر على صفحة الحكومة على فيسبوك.

وجاء في البيان أنه أجرى بعد انتخابه في 18 مارس/آذار "مشاورات سياسية موسّعة رغبة في أن تحظى الحكومة بأوسع دعم سياسي ممكن"، وأنه تواصل "مع مختلف القوى الثورية في الداخل" وقام "بعدد من الزيارات دعماً للقوى الثورية والعسكرية في المناطق المحررة وللوقوف على طبيعة الوضع في هذه المناطق لاسيما لجهة الخدمات الأساسية التي يحتاجها مواطنونا". إلا أن "الظروف التي باتت معروفة للجميع لم تسمح لي بمباشرة العمل على الأرض".



وأضاف "حرصاً على المصلحة العامة للثورة السورية، وعلى توفير كل أسباب الوحدة في أوساط المعارضة بشكل عام، وتحديداً في صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وللمساهمة في الخروج من حالة الاستقطاب السياسي، وفتح المجال للقيادة الجديدة للائتلاف للقيام بمسؤولياتها وفق رؤيتها السياسية، خاصة في ما يتعلق بالحكومة المؤقتة، أعلن اعتذاري عن متابعة مهامي كرئيس مكلف للحكومة المؤقتة". وأكد هيتو استمراره "في العمل لما فيه مصلحة الثورة وتحقيق أهدافها بجميع الوسائل الممكنة".

وكان الائتلاف الوطني السوري قد انتخب في مارس/آذار الماضي هيتو رئيساً للحكومة الانتقالية التي ستشرف على الأراضي الخاضعة لسلطة المعارضة في سوريا.

وكان هيتو قد بدأ مشاوراته في الداخل السوري من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة، مع بعض القوى الثورية على الأرض، مكرراً زياراته لريف حلب وإدلب، سعياً لإرضاء القوى الفاعلة على الأرض والحصول على دعمهم لمساندته لإدارة أمور البلاد.