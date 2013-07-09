المعارضة السورية: لم تصل أي مساعدات عسكرية أميركية

قالت مصادر بالأمن القومي الأميركي إن لجاناً بالكونجرس الأميركي تعوق خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية، وأعربت لجنتا المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب عن تحفظات بهذا الشأن، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت مصادر بالمعارضة السورية إن أيا من المعدات العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ أسابيع لم تصل سوريا.

وقالت المصادر إن التمويل الذي أخطرت الحكومة لجان الكونجرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى خصوم الأسد قد تم تجميده مؤقتا بسبب القلق من وصول الأسلحة إلى أطراف متشددة مثل جبهة النصرة.

ومن الناحية الفنية فإن الحكومة لا تحتاج إلى مصادقة محددة من الكونجرس، كما أن الرئيس الأميركي يتمتع بالفعل بسلطة قانونية ليأمر بمثل هذه الشحنات.