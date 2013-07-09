انفجارات عنيفة تهز العاصمة السورية دمشق

أدى انفجار في منطقة مساكن العرين القريبة من منطقة مشروع دمر إلى نشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بوقوع انفجار في المنطقة الواصلة بين جسر الرئيس وجامعة دمشق في حي البرامكة في دمشق.

وتضاربت المعلومات حول انفجار آخر هز حي الورود قريباً من مساكن الحرس الجمهوري في قدسيا، حيث أفادت "سانا الثورة" بوقوع انفجار سيارة مفخخة، في حين قالت "شبكة شام" إن عبوة ناسفة انفجرت في الحي نجم عنها عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت الهيئة العامة بأن قوات النظام قصفت في ريف العاصمة بلدات خان الشيح والمليحة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، كما تعرضت معضمية الشام لقصف مدفعي عنيف.

وفي حمص المحاصرة يتواصل القصف المكثف لقوات النظام على أحياء المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، كما تهز الانفجارات الضخمة أحياء المدينة.

وفي ريف حمص تعرضت بلدة الدارة الكبيرة لقصف عنيف بقذائف الدبابات، كما تجدد قصف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة الرستن، فيما سقط عدد من الجرحى في قلعة الضيق في سهل الغاب بريف حماة بعد تعرضها لقصف مدفعي من حاجز النحل.

وفي محافظة درعا جدّدت قوات النظام قصفها على الشيخ مسكين والطيبة والجيزة بالمدفعية الثقيلة.