روسيا تبدي استعدادها للتواصل مع رئيس الائتلاف السوري

أبدت روسيا استعدادها لإجراء اتصالات مع القيادة الجديدة للمعارضة السورية، رغم التصريحات التي أكد خلالها الرئيس الجديد للائتلاف أحمد الجربا عدم مشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف 2 إذا لم تتحسن فرصها العسكرية.

في الوقت ذاته، اعتبرت موسكو تصريحات الجربا عقبة أمام التزام المعارضة بحل سياسي للصراع السوري، وحثت الائتلاف على الالتزام بحضور مؤتمر السلام في جنيف.

وكان الرئيس الجديد للائتلاف الوطني للمعارضة السورية أحمد الجربا، قال إن "المعارضة لن تشارك في مؤتمر للسلام اقترحته الولايات المتحدة وروسيا في جنيف ما لم يصبح موقفها العسكري قويا".