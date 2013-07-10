أطفال حمص يعانون الجوع في أول أيام رمضان

أكد نشطاء سوريون لقناة "العربية" أن أطفال حمص، التي تتعرض لقصف مركز منذ 12 يوماً، يعانون نقصا شديدا في المواد الغذائية خلال أول أيام شهر رمضان، الأربعاء 10 يوليو/تموز.

وقالت أم سورية إنها لا تجد سوى بعض الحبوب التي تطهوها لأطفالها، ودعت المسلمين لمساعدة الشعب السوري.

وذكر الناشط، بيبرس التلاوي، أن 14 حيا في المدينة تخضع لحصار خانق منذ حوالي 400 يوم، وسط انقطاع للمياه والكهرباء، وصعوبة في دخول المواد الغذائية.

وتسبب القصف المستمر للأحياء السكنية في المدنية في اشتعال الحرائق بالمباني والمحال التجارية. وقال أحمد جربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، خلال لقائه وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أغلو، في أنقرة، إنه بناء على طلب من أهالي حمص المحاصرة، تم الطلب من أصدقاء الشعب السوري الضغط على النظام السوري في سبيل إتمام الهدنة خلال شهر رمضان، وخاصة أن حمص تتعرض إلى كارثة إنسانية .