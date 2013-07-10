الجربا: طالبنا أصدقاء سوريا بالضغط للقبول بالهدنة

قال أحمد جربا رئيس الائتلاف السوري المعارض خلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أغلو في أنقره إنه بناء على طلب من أهالي حمص المحاصرة تم الطلب من أصدقاء الشعب السوري أن يضغطوا على النظام السوري في سبيل إتمام الهدنة خلال شهر رمضان، خاصة أن حمص تتعرض إلى كارثة إنسانية.

وقال جربا "نحن طلبنا من أصدقائنا وأصدقاء الشعب السوري الضغط على النظام في سبيل أن تتم الهدنة في هذا الشهر الفضيل، لأن حمص تتعرض لكارثة إنسانية، ونحن في أول شهر رمضان".

وفي سياق منفصل، رفضت واشنطن التأكيدات الروسية بشأن استخدام مقاتلي المعارضة سلاحاً كيماوياً في خان العسل في حلب.

وكان النظام السوري قد دعا رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الأسلحة الكيماوية لزيارة دمشق لمناقشة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة في الصراع السوري.

ودعا السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري كلا من رئيس فريق التحقيق آكي سيلستروم ومسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة أنجيلا كين لإجراء محادثات عن التحقيق المنتظر بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع السوري مدعوة إلى دمشق للتفاوض وليس للعمل.

وأكدت دمشق أن هذه الدعوة لا تعني تقديم تنازلات بشأن دخول الفريق إلى سوريا أو السماح له بالعمل بحرية.

لكن لجنة التحقيق تقول إنها تحتاج للدخول لمناطق عدة في حلب وحمص ودمشق وريفها للتحقيق في أكثر من عشر حوادث استخدام للأسلحة المحظورة في أنحاء مختلفة من سوريا.