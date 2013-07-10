قوات أجنبية دمرت صواريخ روسية متطورة بميناء اللاذقية

قالت وكالة رويترز، نقلا عن المعارضة السورية، إن قوات أجنبية قد تكون إسرائيلية، دمرت صواريخ روسية متقدمة مضادة للسفن في سوريا.

وقالت مصادر المعارضة إن الهجوم الذي وقع قبل فجر يوم الجمعة الماضي استهدف ثكنات تابعة للبحرية السورية في منطقة السفيرة بالقرب من ميناء اللاذقية، والتي يعتقد أنها تحوي صواريخ ياخونت حصلت عليها سوريا مؤخرا.

وأشارت مصادر المعارضة أن الهجوم قد يكون جويا أو بصواريخ بعيدة المدى أُطلقت من سفن في البحر المتوسط. الحكومة السورية لم تعلق على الحادث واكتفى التلفزيون السوري بالإشارة إلى سلسلة من الانفجارات في الموقع.