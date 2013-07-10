"هآرتس": إسرائيل تنشئ فرقة عسكرية جديدة لجبهة الجولان

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أنشأ فرقة إقليمية جديدة لمنع انتقال المواجهات في سوريا إلى الجزء المحتل من هضبة الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار اتخذه هذا الأسبوع رئيس أركان الجيش الجنرال بيني غانتز، كاشفةً أن هذه الفرقة الجديدة تتألف خصوصا من قوات احتياط.

ويعتبر غانتز أن هضبة الجولان تحولت "جبهة نشطة" في ضوء المعارك بين قوات الأسد والجيش الحر، الأمر الذي يستدعي وفق غانتز "إجراءات أمنية دائمة"، بحسب "هآرتس".

وشهد الجولان حوادث متكررة في الأشهر الأخيرة تجلت في سقوط قذائف مصدرها سوريا ردت عليها إسرائيل بإطلاق النار.

وتصاعدت حدة التوتر مؤخراً حين شنت إسرائيل في بداية مايو/أيار غارات جوية استهدفت مخازن ذخيرة قرب دمشق وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتوعدت دمشق بـ"الرد فورا" على أي ضربة إسرائيلية جديدة.