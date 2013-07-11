إدريس: دمرنا 90 دبابة سورية بسلاح نوعي جديد

أكد اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان العام بالجيش السوري الحر، لقناة "العربية الحدث"، الخميس 11 يوليو/تموز، أن المعارضة حصلت على سلاح نوعي مؤخرا تمكنت به من تدمير أكثر من 90 دبابة للنظام السوري، وأنه يأمل في الحصول على كميات أكبر من السلاح المذكور الذي لم يكشف عن تفاصيله.

وأوضح أن ضغوطا شديدة تتعرض لها المعارضة السورية من جانب النظام على جبهة دمشق وريفها، وجبهة حمص.

وأكد إدريس أن الجيش السوري الحر يبذل قصارى جهده لتوفير الأسلحة والذخائر، ولكن سيطرة النظام على العديد من الطرقات تؤخر عمليات الإمداد، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطط من خلال المجالس العسكرية والجبهات لفك الحصار عن طرق الإمداد.

وأكد مسؤول الجيش السوري الحر أن عملية تزويد المقاتلين بالأسلحة والذخائر تتم من خلال خطط يشرف على تنفيذها قادة الجبهات، ودعا المقاتلين الذين يعملون على نحو منفرد إلى الانخراط في تلك التشكيلات.

ودعا إدريس الناشطين إلى عدم الكشف عن أسرار عمليات وأسلحة الجيش السوري الحر على قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات المتلفزة.

كما حث المراسلين الميدانيين على عدم الكشف عن خطط وتكتيكات الجيش السوري الحر مثل التخطيط لشن هجوم معاكس أو غيره.

وأكد أن النظام السوري يقوم بحملة تشويه قذرة لإيهام المقاتلين المحاصرين في بعض المناطق أن قادة الجيش السوري الحر يقصرون في إمدادهم بالذخائر والأسلحة المناسبة.

وأوضح أن الجيش السوري الحر لم يتلق أي سلاح من أميركا أو أوروبا حتى الآن. وقال إن لدى المقاتلين السوريين ما يدافعون به عن مواقعهم حتى اللحظة.