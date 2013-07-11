تظاهرات في ريف حلب وإدلب ضد تنظيم القاعدة العراقي

تصاعد التوتر خلال الأسابيع الماضية بين سكان بعض مدن وقرى ريف إدلب وريف حلب وكتائب إسلامية متشددة، وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين كتائب الجيش الحر ومسلحي دول العراق والشام الإسلامية.

وانطلقت عدة تظاهرات احتجاجية خرج فيها سكان مدن في شمال سوريا ضد مسلحي دول العراق والشام الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة.

وتشير المعلومات الواردة من هناك إلى أن القصة بدأت الأسبوع الماضي عندما أطلق مسلحو دولة العراق والشام الإسلامية النار على تظاهرة مناهضة لهم في قرية الدانا بريف إدلب، ثم اشتبكوا مع الجيش الحر الذي حاول حماية التظاهرة.

وتسببت هذه الاشتباكات - بحسب ما يقول ناشطون – في مقتل 25 شخصاً، بينهم مدنيون، خلال التظاهرات، ثم تمّت تصفية مقاتلين في الجيش الحر وتم العثور على جثث بعضهم مقطوعة الرأس.

ويقول ناشطون في المنطقة إن تنظيم دول العراق الإسلامية التي يعتقد أن قائدها أبوأسامة التونسي تحصّن منذ الأسبوع الماضي في قرية الدانا، وأغلق جميع الطرق المؤدية إليها وقتل عدداً من الناشطين الذي حاولوا تصوير الأحداث.

ويعتبر ما حصل في قرية الدانا تحدياً لنفوذ الجيش الحر في تلك المناطق التي توجد فيها التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها جبهة النصرة ودول العراق الإسلامية التي تصاعد التوتر بينها وبين السكان على خلفية محاولتها تطبيق رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية.