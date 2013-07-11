الرئيس السوري: عندما يخطىء المسؤول يجب أن يحاسب

انتقد الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة، نشرتها الخميس 11 يوليو/تموز، صحيفة "البعث"، أداء مسؤولي حزب البعث السابقين بعد أيام من انتخاب قيادة قطرية جديدة، معتبرا أن المسؤول يجب أن يُحاسب عندما يخطىء ولو وصل الأمر الى حد إقالته.

وقال الأسد "عندما لا يعالج أي مسؤول الأخطاء المتراكمة يحاسب هذا المسؤول، وهنا تحاسب القيادة حسب توزيع المسؤوليات بين أعضائها، وهذا هو الدور الحقيقي للجنة المركزية (لحزب البعث) التي من المفترض أن تنعقد لتحاسب القيادة بشكل دوري. وهذا ما لم يحصل خلال السنوات الماضية".

وبيّن الأسد أن من مهام اللجنة المركزية للحزب "مراقبة عمل القيادة وتقييمها ومحاسبتها حسب الأنظمة الداخلية للحزب، أو من خلال اقتراح اللجنة المركزية بإقالة عضو أو أكثر من الأعضاء، أو إقالة القيادة كلها، كما حصل منذ أيام، فقامت اللجنة المركزية في الاجتماع الموسع باستبدال القيادة بشكل كامل".

وأشار الرئيس السوري، الذي بقي في منصبه كأمين قطري للحزب بعد تغيير أعضاء القيادة بالكامل، إلى وجود "تقصير على مستوى المؤسسة ككل نتحمل مسؤوليته جميعا".

وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، الاثنين، اختيار قيادة قطرية جديدة للحزب لا تضم أيا من أعضاء القيادة السابقين بمن فيهم نائب الرئيس، فاروق الشرع.

وغاب عن عضوية القيادة الجديدة الأمنيون والعسكريون، بينما كانت القيادة السابقة تضم عددا منهم.

ويأتي انتخاب القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي وسط أزمة غير مسبوقة تعصف بالبلاد تطورت من حركة احتجاجية إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ منتصف مارس/آذار 2011.