لافروف يشكك في إمكانية عقد مؤتمر جنيف 2

اتهمت موسكو المعارضة السورية بعرقلة مؤتمر جنيف اثنين، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا يقضي على فرص عقد مؤتمر السلام المقترح بقوله إن المعارضة لن تحضره إلا إذا تحسن موقفها العسكري الميداني، وكان الجربا قد أبلغ الائتلاف أنه لن يحضر المؤتمر ما لم تتمكن المعارضة من تغيير الوضع الميداني.

وقال لافروف: "تفكر المعارضة بأنها تريد تحقيق انتصار عسكري والسيطرة على المزيد من الأراضي السورية قبل التفاوض، ومع هذا المنطق لن نستطيع تنظيم أي جزء من هذا المؤتمر، وبالتالي فإننا سنكون أمام حقيقة أن شركاءنا الغربيين قدموا أسلحة إلى المعارضة السورية دون أي شروط أو ضمانات تؤكد استعدادها للحضور إلى المؤتمر".