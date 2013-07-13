صور مباشرة تظهر آثار غارة لقوات الأسد على دوما

أظهرت صور مباشرة بثتها قناة "العربية" آثار قصف قوات النظام على مدينة دوما في ريف دمشق، وتُظهر الصور عددا من الجرحى الذين يتم إجلاؤهم وسط ذعر وارتباك سكان المدينة من جراء القصف، فيما تظهر جلياً آثار الدمار الذي لحق بالمنطقة.

وفي سياق آخر، تصاعدت العمليات العسكرية بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في القابون والأحياء المحيطة به خصوصا برزة وجوبر، ويعتبر النظام أنه إذا سيطر على هذه الأحياء الثلاثة لا يبقى شيء يهدد سيطرته على العاصمة.

ويعتبر حي القابون شوكة في حلق النظام منذ بداية الثورة فمنه كانت تخرج تظاهرات يومية مطالبة بإسقاطه، ثم حوّله مقاتلو المعارضة الى نقطة انطلاق للهجوم على مواقع النظام في قلب العاصمة.

واشتدت اليوم السبت المعارك بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر في حي القابون في العاصمة دمشق، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتخوف المراقبون من ارتكاب قوات النظام التي حاصرت الحي استعدادا لاقتحامه، مجازر بحق المدنيين.

وتفيد الأنباء الواردة من حي القابون بأن قوات النظام اعتقلت أثناء عملياتها العسكرية في القابون عدداً من المدنيين واستخدمتهم كدروع بشرية أثناء محاولتها اقتحام الحي وسط قصف مركز بقذائف الهاون.