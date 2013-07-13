"سي إن إن": إسرائيل ضربت صواريخ روسية قرب اللاذقية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن سلسلة الانفجارات التي سجلت في 5 يوليو/تموز قرب مدينة اللاذقية الساحلية السورية ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية.

وفي تقرير بثته في وقت متأخر ليل الجمعة قالت "سي إن إن" إن الضربات استهدفت صواريخ "ياخنوت" الروسية الصنع التي تعتبرها إسرائيل تهديدا لقواتها البحرية في شرق المتوسط. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن تأكيد هذا التقرير.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن هذه الانفجارات قائلا إنها استهدفت مخازن ذخيرة. وأكد المرصد، نقلاً عن شبكة واسعة من الناشطين، وقوع قتلى وإصابات.

وكانت إسرائيل شنت عددا من الضربات الجوية في سوريا منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد قائلة إن هدفها هو منع وصول أسلحة متطورة إلى أيدي حزب الله في لبنان.