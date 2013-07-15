شهيد الديار.. نشيد وطني سوري جديد لتوحيد المعارضة

تضع فرقة الحبيب المصطفى السورية لمساتها الأخيرة على نشيد وطني جديد سيعمم خلال الأيام المقبلة على جميع الفعاليات السورية المعارضة في الداخل والخارج لاعتماده بشكل رسمي بدلا من النشيد الوطني القديم، تأتي هذه الخطوة لتوحيد صفوف المعارضة عسكريا وسياسيا على الأرض.

ومن المفترض أن تنتهي الفرقة من تسجيل النشيد الجديد اليوم الاثنين، في أحد الاستديوهات في العاصمة الأردنية عمّان، ويقول مؤلف النشيد الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد عناد إن النشيد الوطني الجديد يأتي بديلا عن القديم الذي يتغنى في مطلعه بـ "حماة الديار" أي الجيش السوري، الذي خرج عن مساره الوطني المقدس و تحوّل إلى ميليشيات وعصابات تقتل الشعب، ولم يعد حاميا للديار.

واستبدل المؤلف مطلع النشيد الجديد بـ "شهيد الديار" قائلا: شهيد الديار عليك السلام بذلت الدماء لحصن الأنام فديت الثراء وصنت الكرام و إن الحياة تصون العظام.

ويضيف عناد إن 33 لواء من الجيش السوري الحر بالإضافة إلى ألوية الشمال ستصدر بيانا لاعتماد النشيد الجديد كنشيد وطني رسمي للثورة السورية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عناد أن جميع الألوية المقاتلة ستعتمد النشيد رسميا مرفقا بعلم الثورة فقط لا غير، مؤكدا أن أي جهة مقاتلة داخل البلاد لا تعتمد هذا النشيد والعلم لن يعترف بها أنها من الجيش الحر.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد صفوف المعارضة عسكريا وسياسيا على الأرض وفي المحافل الدولية وتحديد هويتها، خصوصا بعد تنامي دور تنظيم القاعدة في الساحة السورية وخروجها عن مسار الثورة السورية الرامية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وإنهاء الظلم في البلاد.

وحول اعتماد الائتلاف السوري المعارض لهذا النشيد أكد عناد أنه وبعد اعتماده من ألوية الجيش الحر سيرسل للائتلاف بغية اعتماده، كما أبدى صاحب فكرة النشيد استعداد الجميع للتعامل مع أي ملاحظات أو تعديل على النشيد من أي طرف في المعارضة.