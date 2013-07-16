الائتلاف السوري يسعى لإنشاء مجلس تنفيذي من 10 أعضاء

قال ميشيل كيلو عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض إن الائتلاف يسعى لإنشاء مجلس تنفيذي من 10 أعضاء خلال انعقاد جمعيته العمومية الشهر القادم لإعادة تنظيم فصائله في جيش منظم يتمتع بالتمويل اللائق والأسلحة المناسبة.

وقال كيلو إن أعضاء المجلس سيعملون كأنهم وزراء وسيتمركزون داخل مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا ومناطق حدودية.

ودعا كيلو لإدماج الضباط السابقين بالجيش السوري والذين يجلسون بلا عمل في الأردن وتركيا في الهيكل الجديد.

وقال كيلو إن الحرب ستمتد طويلا بعد أن شارك فيها حزب الله وأصبحت الآن حربا إقليمية.



