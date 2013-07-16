مثقفون سوريون وفلسطينيون يتكلمون عن الثورة بمجلة "دمشق"

يسعى مثقفون سوريون في أحدث إصدارات مجلة "دمشق" لوضع ملامح لمستقبل بلدهم الذي يشهد انتفاضة منذ 28 شهراً ضد نظام الرئيس بشار الأسد، محذرين من إعادة إنتاج تحالف للدكتاتورية العسكرية الدينية.

فيقول المفكر صادق جلال العظم في العدد الجديد من المجلة إن "أسوأ ما يمكن أن يحدث لسوريا الجديدة أن تقع مرة أخرى فريسة لدكتاتورية عسكرية مغلفة بالتعصب الديني"، مسجلاً وجود "حالة إنكار ظاهري للبعد الطائفي في الثورة السورية"، ولكنه يرجح عودة سوريا بعد رحيل الأسد إلى "مزاج التدين الشعبي العفوي والتلقائي والسمح" الذي يرى أنه كان من ميزات سوريا المعاصرة.

ويضيف في دراسة عنوانها "الربيع العربي والإسلام السياسي" أن من إنجازات الربيع العربي عودة الناس إلى السياسة وعودة السياسة إلى الناس بعد طول اغتراب، إضافة إلى "الهزيمة الكاملة والنهائية لفكرة إنشاء سلالات حاكمة" في كل من مصر واليمن وليبيا التي شهدت انتفاضات شعبية عام 2011.

ويصف فترة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "مفهوم ناقص ومشوه للديمقراطية"، استندت إلى ما يصفه مراقبون بعدم كفاية صندوق الانتخابات في حد ذاته. ويصف العظم المظاهرات الحاشدة ضد حكم مرسي في 30 يونيو/حزيران بأنها "هبة بينت للعالم كله أن مصر اليوم ليست مجرد إخوان وسلفيين وجهاديين، بل هي مجتمع مدني ديناميكي متحرك وفاعل وصاحب موقف. أرى في مصر اليوم محاولة لإعادة تأهيل إسلام الدولة الرسمي مجدداً ومعدلاً".

ويقول الشاعر نوري الجراح، رئيس تحرير المجلة إن "الثورة المصرية تصحح مسارها، وميادين مصر تعيد إلى النشيد الأول لحنه العميق، ويلتحم جيش مصر بشعبها" الذي يراه تواقاً إلى الحرية، رافضاً الدخول في حرب أهلية، داعياً الثورة السورية "في ظل هذا المشهد المصري الجديد إلى أن تتفكر بذاتها كثيراً بلحظتها الدامية وبالمستقبل الذي تنشده لسوريا والسوريين بعيداً عن أوهام الدولة الدينية".

أما إبراهيم الجبين، مدير تحرير المجلة فيكتب تحت عنوان "مصر تخلي سبيل الإخوان" قائلا إن "مصر الكبيرة التي صدرت للعالم قيماً ثقافية وحضارية خالدة" خرجت من تجربة حكم الإخوان قوية، في حين تعرض الإخوان إلى "نكبة" تثبت أن التجمعات التي تعتمد "على أطر مغلقة لا بد أن تصل إلى طرق مغلقة مسدودة في نهاية الأمر"، مشدداً على أن ما يسميه زمن الحرية لم يعد يسمح بتنميط المجتمع.

ومجلة "دمشق" شهرية أدبية فكرية، تصدرها مؤسسة دمشق للدراسات والنشر في لندن، وتحمل شعار "أرض الحرية وسماء الخيال"، ويعلو اسمها شطرة من بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها "وعز الشرق أوله دمشق". والعدد الجديد المزدوج (الرابع والخامس) يقع في 424 صفحة كبيرة القطع يصدر يوم الاثنين في القاهرة.

وتخصص المجلة ملفاً عنوانه "الفلسطينيون السوريون والثورة السورية"، يسجل الجراج في مقدمته مساندة الفلسطينيين السوريين للانتفاضة السورية، وأنهم "انخرطوا فيها بوصفها انتفاضتهم ضد نظام جائر استغل قضيتهم الوطنية على مدى 40 عاماً أبشع استغلال"، مضيفاً أن الملف الفلسطيني في الثورة السورية ظل مسكوتاً عنه طوال الفترة الماضية.

والملف الذي أعده الباحث الفلسطيني يوسف فخر الدين يضم مقالات وشهادات وتقارير، وشارك فيه اللبناني زياد ماجد، والفلسطينيون ماجد كيالي وأنيس محسن وسلامة كيلة وإياد عاطف حياتله وراشد عيسى وسعيد أبو السعود ويوسف زيدان وفايز أبو عون، والسوريون مفيد نجم وحسام شحادة وعلاء عبود وحسام موصلي وبراء موسى ووجد شعلان وغازي دحمان وأحمد عيساوي وحسان شمس ومحمد علي الأتاسي وراتب شعبو وصبحي حديدي وفرج بيرقدار.