مقتل المحلل السياسي الموالي لنظام الأسد محمد جمو بلبنان

قتل مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، الكاتب والمحلل السياسي السوري الموالي للنظام محمد ضرار جمو، في بلدة الصرفند جنوب لبنان.

وأفادت مراسلة "العربية" في لبنان بأن المعلومات الأولية كشفت أن جمو طُعن بآلات حادة فجراً، وأُطلق النار عليه أثناء دخوله إلى منزله في البلدة.

وقالت إنه تم نقل جثته إلى مستشفى في الجنوب، مشيرة إلى أن جمو متواجد في بيروت منذ بداية الأزمة السورية.

ويظهر محمد ضرار جمو على العديد من القنوات الفضائية اللبنانية كمدافع عن نظام بشار الأسد، وكان آخر ظهور له في قناة "المنار" منذ أربعة أيام.