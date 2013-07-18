الأمير سلمان يدعو لوقف القتل في سوريا خلال لقائه الجربا

دعا ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله، الخميس، في جدة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا، إلى ضرورة وضع حدّ للإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري.

وشدّد ولي العهد السعودي على ضرورة الوقوف مع الشعب السوري بكل الوسائل، تعليقاً على الانتهاكات الإنسانية التي يتعرّض لها السوريون على يد النظام.

وأكد الأمير سلمان ضرورة وقف جميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري، فيما أطلع الجربا ولي العهد السعودي على ما يتعرض له الشعب السوري من إبادة وحصار في أبشع صور لانتهاك حقوق الإنسان.

يُذكر أن هذه أولى زيارات رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا إلى السعودية بعد انتخابه بالأغلبية رئيساً للائتلاف، في السادس من يوليو الجاري، خلفاً لأحمد معاذ الخطيب الذي استقال في مارس/آذار الماضي.

والجربا من مدينة الحسكة كما أنه من شيوخ عشيرة شمر، وهو عضو الأمانة العامة لائتلاف المعارضة السورية.