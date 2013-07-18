انفجارات قرب مبنى التلفزيون بساحة الأمويين في دمشق

قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة دمشق مساء الأربعاء 17 يوليو/تموز، وإن أصوات انفجارات سمعت في ساحة الأمويين بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، كما سمعت أصوات انفجارات في حي كفرسوسة قرب الفرع 285 أمن دولة.

هذا وتحدث اتحاد تنسيقيات الثورة عن هجوم استهدف الحاجز الأول للقصر الجمهوري قرب حي المزة مع أنباء عن سقوط ضحايا.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت قوات النظام السوري من عملياتها العسكرية في دمشق وريفها.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن معارك عنيفة شهدتها أحياء دمشق، وتحديداً أحياء القابون وبرزة وجوبر، وصولاً إلى مخيم اليرموك جنوب العاصمة، حيث زج جيش النظام بمزيد من قواته في محاولة لاستعادتها من سيطرة الثوار.

وشهد حي القابون الدمشقي أعنف تلك المعارك وسط مخاوف من كارثة إنسانية قد يشهدها المدنيون في ظل القصف العنيف.