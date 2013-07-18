كيري من الزعتري: شاهدت هنا حجم المعاناة الإنسانية

زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس مخيم الزعتري الذي يأوي أكثر من 150 ألف لاجئ سوري شمال الأردن للاطلاع عن قرب على مأساتهم.

وفي البداية حلقت طائرة مروحية أقلت كيري من عمان الخميس، فوق المخيم في جولة شاهد خلالها آلاف الخيام والبيوت المتنقلة في الصحراء على بعد نحو 20 كم من الحدود السورية.

وقال كيري إن زيارته للمخيم أطلعته على "حجم المعاناة الإنسانية"، معتبرا أن حواره مع عدد من اللاجئين والمسؤولين في المخيم "لا يمكن نسيانه".

والتقى الوزير الأميركي بستة لاجئين داخل المخيم هم رجلان وأربع نساء، لمدة 40 دقيقة.

وعبّر هؤلاء عن غضبهم مطالبين كيري بفرض منطقة حظر جوي ومناطق آمنة في سوريا.

وتساءلت لاجئة لم تكشف اسمها "أين المجتمع الدولي؟ ماذا تنتظرون؟ نأمل ألا تعود لبلادك قبل أن تجد حلا لأزمتنا". وأضافت "على الأقل افرضوا حظراً جوياً".

ودعا اللاجئون المجتمع الدولي كذلك الى وقف إمدادات الأسلحة الإيرانية وتدفق مقاتلي حزب الله اللبناني على سوريا، على حد قولهم.